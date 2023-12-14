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Siyasiler'den vefat eden SP'li Vekil Bitmez için başsağlığı mesajı

Siyasiler vefat eden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 13:10, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 13:29
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Siyasiler'den vefat eden SP'li Vekil Bitmez için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclis'imize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel'den Kocaeli Milletvekili Bitmez için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, "TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk'a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve "Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz." Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı ali olsun."

Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hasan Bitmez ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50'de vefat etti. Sn. vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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