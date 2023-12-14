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Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in TBMM Genel Kurulunda konuşma yaparken rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede vefatı, Meclis'te meydana gelen olayların ardından milletvekili ölümüyle sonuçlanan dördüncü vaka olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 13:24, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 13:34
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Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka

Saadet Partisi Milletvekili Bitmez, TBMM Genel Kurulunun 12 Aralık Salı günkü birleşiminde, Meclis, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde parti grubu adına söz aldı. Bitmez, 22 dakika süren konuşmasının sonunda saat 13.10'da Genel Kurulu selamladıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Başını kürsünün arkasındaki mermer basamağa çarpan Bitmez'e ilk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı. Bir süre kalp masajı yapılan Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bitmez'den Meclis kürsüsünde kalp krizi geçirmesinden yaklaşık 47 saat sonra acı haber geldi.

Bitmez için Meclis'te tören düzenlenecek

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı olan Bitmez, 1969 yılında Giresun Alucra'da doğdu.

Lise öğrenimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamlayan Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi'ni bitirdi.

Çeşitle sivil toplum kuruluşlarında kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yapan Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi de olan Bitmez için Meclis'te bugün cenaze töreni düzenlenecek. Bitmez'in cenazesi yarın İstanbul'da Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedilecek.

Meclis'te daha önce 3 milletvekilinin ölümüyle sonuçlanan vakalar yaşandı

Meclis çatısı altında milletvekili ölümüyle sonuçlanan ilk olay, 10 Şubat 1925'te yaşandı.

TBMM tutanaklarına göre, Genel Kurulun 10 Şubat 1925 tarihli oturumuna verilen arada, Ardahan Milletvekili Halit Paşa, bir tartışma sonucu silahla yaralandı. Kalbinden yara alan Halit Paşa, 14 Şubat 1925'te hayatını kaybetti.

29 Mart 1989'da Siirt Milletvekili İdris Arıkan ile Siirt Milletvekili Zeki Çeliker arasında yaşanan tartışmayı ayırmak için araya giren DYP Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrazak Ceylan, göğsünden vurularak TBMM'de hayatını kaybetti.

TBMM Genel Kurulunda, 30 Ocak 2001'de içtüzük değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan arbede sonucunda DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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