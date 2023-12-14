Cinsel istismardan yargılanıyordu, 'Evleneceğim' dedi dava düştü

Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
AYM Genel Kurulu'nun Can Atalay'ın başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
AYM Genel Kurulu'nun Can Atalay'ın başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişiye istenen ceza
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişiye istenen ceza
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
MB'nin rezervleri rekor tazeledi
MB'nin rezervleri rekor tazeledi
İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?
Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?
'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'
'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor
Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor
Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası
KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası
İki bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
İki bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
FED faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Japon deprem uzmanı açıkladı: İşte İstanbul'daki riskli bölgeler
Japon deprem uzmanı açıkladı: İşte İstanbul'daki riskli bölgeler
Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddi
Bakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddi
Türkiye'nin CDS'si Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede
Türkiye'nin CDS'si Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede
TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı
TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler
Hakem Meler'e saldıran iki şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı
Hakem Meler'e saldıran iki şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Cinsel istismardan yargılanıyordu, 'Evleneceğim' dedi dava düştü

Düzce'de sosyal medyada tanıştığı kişi ile aile arasında yapılan törenle nişanlanan ve 8 aylık hamile olan 15 yaşındaki E.K.'nın nişanlısı hakkında 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamalarıyla dava açıldı. Mahkeme, Y.B.'nin genç kızla evlenme yönündeki beyanı ile genç kız ve ailesinin şikayetçi olmaması sebebiyle üzerine atılı suçlardan davanın düşmesine karar verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 13:36, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 14:20
Yazdır
Cinsel istismardan yargılanıyordu, 'Evleneceğim' dedi dava düştü

Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan roman E.K.(15) ile Y.B. (18) sosyal medya platformu üzerinden geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tanışarak arkadaş oldu. Bir süre telefonla görüşen ikili daha sonra sevgili oldular. E.K. ile Y.B. aile arasında yapılan nişanın ardından birlikte yaşamaya başladı. Y.B. evlendiğinde genç kızın babasına 30 bin TL başlık parası vermesi konusunda da anlaştı.

Babası dilendirmek istedi: İçki parası getirmediği için dövdüğü iddiası

Yapılan nişan merasiminin ardından iddiaya göre genç kızın babası zorla dilendirmek istediği E.K'yi dilenmek istemediği ve içki parası getirmediği için dövdü. Bunun üzerine E.K. ile Y.B. evi terk edip Bolu'ya kaçarak metruk bir evde kalmaya başladı. Paraları bittikten sonra Y.B. ailesini arayarak durumu bildirdi. Bolu'ya gelen Y.B'nin ailesi de Y.B ile E.K'yı alarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Şüpheli Y.B. gözaltına alındı. Y.B'nin hakkında 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 aydır tutuksuz yargılanan dava hakkında hazırlanan iddianamede de ikilinin verdiği ifadelerinde kendi istekleri ile birlikte olduklarını belirtti.

"Dilenmediğim için babam beni sürekli dövmektedir"

E.K. iddianame yer alan ifadesinde, "Babaannem ile birlikte kalıyorum. İki yıl önce okulu bıraktım ve dileniyorum. Y.B. ile 10 Temmuz 2022'de sosyal medya üzerinden tanıştık sevgili olduk. Aramızda dini nikah yok resmi nikahımızda yok. Düğün gibi bir şey yaptık. Yemekli eğlence yaptık. Evlenmek için Y.B. babama 30 bin TL başlık parası verecekti. Evlendikten sonra Y.B. bizimle birlikte yaşamaya başladı. Biz Akçakoca'da yaşıyoruz. Y.B. ile evlendikten sonra farklı odalarda kalmaya başladık. Düğünden bir ay sonra ikizim kalmak için babaanneme gitmişti. O gün Y.B. ile birlikte aynı odada kaldık. İkimizin rızası ile cinsel birliktelik yaşadık. Nisan'ın ortaları olabilir. Cinsel ilişki benim isteğimle oldu. Babam ben dilenmek istemediğim, içki parası getirmediğim için beni dövdü. Bunun üzerine Y.B. ile kaçıp Bolu'ya geldik. Bolu'da boş bir ev bulduk. Evin kapısı açık camları kırık metruk bir evdi. Burada da kendi isteğimle cinsel ilişki yaşadık. Paramız bitince Y.B.nin ailesini aradık onlarda bizi hemen polise getirdi. Ailemle kalmak istemiyorum yurda gitmek istiyorum. Dilenmediğim için babam beni sürekli dövmektedir. Hatta dilenmeye gitmiyorum diye benim saçlarımı kesti" dedi.

"Cinsel birliktelik yaşadık ve annesinin haberi vardı"

Tutuksuz yargılanan Y.B. ise iddianamede, "Bu yıl Mart ayı içerisinde ailem ile birlikte E.K.'yı ailesinden istedik. Ailesi de evlenmemizi uygun gördü. İsteme olayından sonra E.K'nın Akçakoca'daki evinde yaşamaya başladım. E.K. ile cinsel birliktelik yaşadık ve annesinin haberi vardı. E.K.'nın babası kızını dilendiriyordu bu yüzden onunla kavga ettim. Birkaç gün sonra Bolu'ya giderek metruk evde kalmaya başladık. Ben kızın 16 yaşında olduğunu biliyordum" dedi.

'Evleneceğim' dedi, dava düştü

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Y.B. ile 8 aylık hamile olan E.K. ile ailesi ve avukatları hazır bulundu. Y.B.. mahkemede E.K. ile evleneceğini söyleyerek beraatını istedi. Genç kızın ailesi de Y.B.'den şikayetçi olmadı. Mahkeme, Y.B.'nin genç kızla evleneceğini beyan etmesi ve hakkında şikayet olmaması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber