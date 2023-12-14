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Yetkili servis yalanıyla hem parası hem de televizyonu çalındı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi, internetten bulup çağırdığı, kendini yetkili servis görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 13:55, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 13:51
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Yetkili servis yalanıyla hem parası hem de televizyonu çalındı

Menderes ilçesinde eşiyle yaşayan Yüksel Yeşukan'ın televizyonu arızalandı. Google arama motorundan televizyon firmasının yetkili servisini arattı. İlk çıkan linke tıklayan Yüksel Yeşukan, kendisini servis elemanı olarak tanıtan kişiyle sözleşti. Eve gelen bu kişi, arızayı belirtip tamir için 5 bin 276 TL talep etti, ardından hem parayı hem televizyonu alıp gitti.

Aradan geçen süreye rağmen, bu kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Yüksel Yeşukan, avukatı Abdi Yaşar aracılığıyla jandarmaya şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşadıklarını anlatan Yüksel Yeşukan, "Televizyonu verdik. Tamir parasını da ödedik. 2 gün dediler, 12 gün geçti. Ancak dönüş olmadı. Jandarmaya ve savcılığa gittik. Savcılıkta öğrendik ki bu kişinin önceden 20'ye yakın dolandırıcılık olayı varmış. Vatandaşlara uyarım, bu olayı yaşamamanız için tedbirini almanız" dedi.

Son dönemde bu tür dolandırıcılık olaylarında artış olduğunu belirten avukat Abdi Yaşar, "Gerek bana gerekse meslektaşlarıma bu tür dosyalar gelmeye başladı. Yetkili firma adı altında vatandaşları dolandıran çok fazla kişinin olduğunu tespit ettik. İnsanlar Google'ın kurumsal kimliğine güvenerek ilgili numaraları arıyorlar. Mağdur ediliyorlar. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğu için insanlar kolayca dolandırılıyor" diye konuştu.

Alay edip kapatmış

Şüpheliyi sosyal medyada araştırdıklarını da belirten avukat Yaşar, "Paylaşımlarından, mağdurların parasıyla lüks bir hayat yaşadığını tespit ettik. Yetkililerden hızlı hareket etmelerini, bu ve bunun gibi kişilerin tespit edilerek adli mercilere sevk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başkalarının da mağdur olmaması için özellikle kurumsal firmaların web sitelerine girip oradan başvurularını yapmalarını önerebilirim. Müvekkilimi dolandıran kişiye ulaştık. Bize geri dönüş yaptı ancak 'Şu an televizyonunuz elimde. Onu okşuyorum. İnşallah tamir edeceğim' diyerek telefonu kapadı. Sonra da bizi engelledi" diye konuştu.

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