Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
AYM Genel Kurulu'nun Can Atalay'ın başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
AYM Genel Kurulu'nun Can Atalay'ın başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişiye istenen ceza
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişiye istenen ceza
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
MB'nin rezervleri rekor tazeledi
MB'nin rezervleri rekor tazeledi
İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?
Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?
'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'
'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirilmesi söz konusu'
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Sokak hayvanlarıyla ilgili acı tablo: 21 ayda 92 kişi hayatını kaybetti
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Perakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendi
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor
Kira artış hızı 5 aydır düşüşte: Konut arzı da azalıyor
Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Zorunlu trafik sigortası aylık artış oranı belirlendi
Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası
KKTC'de ürküten sorular! 'İsrailliler kamp kurdu' iddiası
İki bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
İki bakanlığın bütçesi Genel Kurul'da kabul edildi
FED faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
Japon deprem uzmanı açıkladı: İşte İstanbul'daki riskli bölgeler
Japon deprem uzmanı açıkladı: İşte İstanbul'daki riskli bölgeler
Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddi
Bakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddi
Türkiye'nin CDS'si Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede
Türkiye'nin CDS'si Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede
TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı
TBMM 250 işçi alımında kura sonuçlarını açıkladı
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler
İŞKUR açıkladı: En çok eleman aranan meslekler
Hakem Meler'e saldıran iki şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı
Hakem Meler'e saldıran iki şüphelinin de ifadesi ortaya çıktı
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Öğrenciyi merdivenden ittiği öne sürülen okul müdürüne ceza
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 16:34, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 16:36
Yazdır
Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 299,9 baz puana indi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından iş başına gelen yeni ekonomi yönetimi, Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikleri azaltarak TL varlıklara ilgiyi artırırken, bu adımlar uluslararası anlamda da karşılık buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs sonundan bu yana enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 40'a taşırken, birçok sadeleşme adımına da imza attı.

S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU GÖRÜNÜMÜ DURAĞAN'DAN POZİTİF'E ÇEVİRDİ

Söz konusu adımlar, Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağlarken, uluslararası finansal kuruluşların olumlu yöndeki açıklamaları devam ediyor.

Buna göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini, söz konusu gelişmelerin etkisiyle Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceğini aktardı.

Bununla birlikte, Merkez Bankası rezervleri de mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Son 11 haftadır aralıksız artış kaydeden toplam rezervler, 2022 yıl sonu seviyesi olan 128,8 milyar doların üzerindeki seyrini de devam ettiriyor.

Dolarizasyonun azalmasının devam etmesi ile hisse senedi ve tahvil piyasalarına olan yabancı girişleri de son zamanlarda Merkez Bankasının net rezervlerini destekledi.

HAFTALIK TOPLAM NET PORTFÖY GİRİŞİ, 1 MİLYAR 453,8 MİLYAR DOLAR OLDU

TCMB'den bugün açıklanan verilere göre, 8 Aralık haftasında haftalık toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolar ile 21 Temmuz 2017'den bu yana en güçlü portföy girişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ekonomisine yönelik öngörülebilirliğin artmasıyla Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de düşüş eğilimine geçerken, Türkiye'nin CDS'si, mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden gerileyerek Mart 2021'den bu yana ilk defa 300 baz puanın altına düştü ve 299,9 baz puana indi.

Dün de Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda, TL'de carry trade fırsatının öne çıktığı kaydedilirken, daha önce de Bank of America, Türk bankalarına yönelik olumlu yönde rapor yayınlamıştı.

Bu gelişmelerle banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimini hızlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3'ten fazla yükselerek 7.750 puanın üzerine çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber