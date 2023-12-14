İYİ Parti'de sular durulmuyor: Genel Başkan Yardımcısı da istifa etti

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ayrı aday çıkaracağını duyurması ve Cumhuriyet Halk Partisi'yle işbirliğini reddetmesi, partide istifa krizlerine neden oldu.

Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "En azından İstanbul ve Ankara'da işbirliği için mücadele ettim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir" ifadelerini kullandı.