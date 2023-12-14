Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisizleştirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 15:44, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 15:45
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.