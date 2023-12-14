Siirt'te doktora fiziksel şiddet uygulayan hasta tutuklandı
Siirt'te görev başındaki doktora fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 16:06, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 16:08
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün psikiyatri uzmanı Dr. Ergül Çakan'a görev başındayken fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta H.P. (26), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
H.P, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Doktora saldırıp darbeden psikiyatri hastası gözaltında