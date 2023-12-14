Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 16:20, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 16:17
Aziz Tuncay idaresindeki otomobil, Durukaynak köyü yakınlarında otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Aziz Tuncay, kurtarılamadı.