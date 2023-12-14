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İmamoğlu, İyi Parti içinde 'Daha İYİ' isimli bir grup kurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin içinde yeni bir grup kurulduğu iddia edildi.. Kendine, 'DAHA İYİ' adını koyan grup, Ekrem İmamoğlu lehine parti içinde paralel bir teşkilatlanmaya gidiyor. İYİ Parti'nin içinden edinilen bilgiye göre; İstanbul'da 6 ilçe başkanı dışındaki tüm başkanlar İmamoğlu'nun kendilerine vaatleri nedeniyle bu teşkilatlanmanın içinde...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 17:15, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 17:18
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İmamoğlu, İyi Parti içinde 'Daha İYİ' isimli bir grup kurdu

Sabah Gazetesinden Onur Şahanoğlu'nun İyi Parti çevrelerinden aldığı habere göre, İYİ Parti'de sular bir türlü durulmuyor. 31 Mart 2023 yerel seçimlerine tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de istifalar peş peşe geldi. Ekrem İmamoğlu, parti içine operasyonlar yaparken, kendisine yakın kişilerin sayısını daha da artırmak istiyor.

İYİ Parti'den edinilen kulis bilgisine göre; parti içinde 'DAHA İYİLER' isminde bir grup kuruldu. Bu grup Ekrem İmamoğlu'nun lehine çalışıyor. Yine İYİ Parti'den edinilen bir başka kulis bilgisine göre; İstanbul'daki teşkilatlarda 'DAHA İYİLER' adı altında bir başka teşkilatlanma başladı. İddiaya göre; 6 ilçe başkanı dışında kalanlar bu yapılanmaya destek veriyor.

İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR BİTMEK BİLMİYOR

Meral Akşener, Özgür Özel'in iş birliği teklifini Genel İdare Kurulu'na danışarak reddetti. GİK kararı sonrası parti deyim yerinde ise dağıldı. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Ömeroğlu, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı nedeniyle istifa etti. Daha sonra ise İYİ Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı. Özkan'ın, bu açıklaması sonrası istifası istendi. Özkan, karara uyarak istifa etti. Ancak, İYİ Parti İBB Meclis Üyeleri, İbrahim Özkan'ı yeniden Grup Başkanvekili olarak seçince ortalık daha da karıştı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, karara imza atan Meclis Üyelerini kesin ihraç istemi ile disipline sevk etti.

BİR İSTİFA DA ECE GÜNER'DEN

Seçim döneminde çok tartışılan adaylardan biri olan Ece Güner de İYİ Parti'den ittifak yapılmaması nedeniyle istifa etti. CHP'li Erdoğan Toprak'ın eski eşi olan Ece Güner'in aday gösterilmesi İYİ Parti'de tepkilere neden olmuştu. Güner'in istifası, İmamoğlu'nu destekleyen Erdoğan Toprak da göz önüne alınınca birçok partiliyi şaşırtmadı.

İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE OPERASYON

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in tek başına seçime girme kararında ısrarcı olması sonrası operasyonun düğmesine bastı

İYİ Parti'nin içinde birçok isim çeşitli vaatlerle İmamoğlu'nun safına geçti.

PARTİ İÇİNDE PARALEL TEŞKİLATLANMA: DAHA İYİLER GRUBU

İYİ Parti'nin içinden edinilen son dakika bilgisine göre; 1 Nisan grubu, Üçüncü Yol Grubu, Amerikancılar Grubu sonrası yeni bir yapılanma daha ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun desteklediği grup kendisine 'DAHA İYİLER' adını koyarak harekete geçti. İstanbul'daki tüm ilçelerde teşkilatların içinde paralel şekilde yeniden teşkilatlanma başlatıldı. DAHA İYİ isimli yapılanma seçim döneminde Ekrem İmamoğlu lehine çalışacak ve oy isteyecek. İmamoğlu'nun parti içindeki nüfuzunu daha da artırmak için görüşmelerini sürdürdüğü de belirtiliyor.

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