Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 18:14, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 18:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,0570
|29,0580
|28,9740
|28,9750
|Avro
|31,3590
|31,3600
|31,9150
|31,9160
|Sterlin
|36,3140
|36,4310
|36,8570
|36,9070
|İsviçre Frangı
|33,1010
|33,2670
|33,3850
|33,5530
|ANKARA
|ABD Doları
|29,0270
|29,1070
|28,9440
|29,0240
|Avro
|31,3190
|31,3990
|31,8750
|31,9550
|Sterlin
|36,2540
|36,4640
|36,7970
|37,0070