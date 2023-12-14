Gün sonu döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,0570 29,0580 28,9740 28,9750 Avro 31,3590 31,3600 31,9150 31,9160 Sterlin 36,3140 36,4310 36,8570 36,9070 İsviçre Frangı 33,1010 33,2670 33,3850 33,5530 ANKARA ABD Doları 29,0270 29,1070 28,9440 29,0240 Avro 31,3190 31,3990 31,8750 31,9550 Sterlin 36,2540 36,4640 36,7970 37,0070