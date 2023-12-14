MEB'den şube müdürü, sayman, şef ve memurlar için GYS sözlü sınav duyurusu
MEB il/ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, sayman, şef ve memur ünvanları için görevde yükselme sözlü sınav sürecine ilişkin duyuru yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 20:08, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 20:34
MEB'in açıklaması:
Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personeline yönelik
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, sayman, şef ve memur ünvanları
için görevde yükselme sözlü sınav sürecine ilişkin duyuru yayımlandı.
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