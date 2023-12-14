Manisa'dan kaçırılan kız çocuğu, 2 yıl sonra ailesine kavuştu

Manisa'da yaşayan annesi ve üvey babasının kayıp başvurusu sonrası yapılan araştırmada, Afganistan uyruklu N.C.Y. (26) tarafından İran'a götürüldüğü ve burada istismar sonucu hamile kalıp bir erkek bebek dünyaya getirdiği belirlenen D.B, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimiyle Türkiye'ye getirilerek ailesine teslim edildi.

Üvey baba Mesut Göceci, gazetecilere yaptığı açıklamada kızlarına kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek, "Yaklaşık 2 yıldır kayıp olan kızımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. Bu süreçte bizlerin yanında olan devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyoruz. Kızımız ve torunumuz gayet sağlıklı. Kızımızı kaçıran Afgan şahıs, İran tarafından sınır dışı edilmiş. Tekrar Türkiye'ye gelmesini istemiyoruz. Gelirse de inşallah yakalanır ve en ağır cezayı alır." dedi.

Oğluyla birlikte ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran D.B. kendisini kaçıran N.C.Y'den şikayetçi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Devletimiz sayesinde aileme yeniden kavuştum. Kaçırılma süreci ve sonrasında aileme yönelik çok fazla iftiralar atıldı. Bunları okuduğumda çok üzüldüm. Ayrıca bana bu zulmü yaşatan inşallah yakalanır ve adalete teslim edilir."