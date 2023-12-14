Karabük'te otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 21:50, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 21:51
A.T. idaresindeki 37 AV 371 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Üçevler köyü yakınlarında, namaz çıkışı evine dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Ekren'e (74) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Ekren'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.T, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobille yaklaşık 100 metre sürüklendiği öğrenilen Ekren'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.