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Denizli'de maden ocağında göçük... 2 işçi hayatını kaybetti

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun:- "Krom madeninde bir göçük meydana geldi. Göçük neticesinde 3 arkadaşımız göçük altında kaldı. Çok şükür bir arkadaşımızı göçük altından kurtarıp şu an hastaneye naklettik. Diğer iki arkadaşımızı maalesef kaybettik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 07:25, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 07:28
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Denizli'de maden ocağında göçük... 2 işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeni ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük nedeniyle 3 kişinin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı. İşçilerden Rıfat Salman, kurtarılarak sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen maden mühendisi Kadir Özer ile maden işçisi Mustafa Karahan'ın cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılarak, otopsi için aynı hastanenin morguna gönderildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, madende üzücü bir kazanın yaşandığını söyledi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtulan işçiye ise acil şifalar dileyen Coşkun, şöyle konuştu:

"Acıpayam ilçemizin Karaismailler köyündeki krom madeninde göçük meydana geldi. Bu göçük neticesinde 3 arkadaşımız, göçük altında kaldı. Çok şükür bir arkadaşımızı göçük altından kurtarıp şu an hastaneye naklettik. Sağlık durumu gayet iyi. Stabil bir sıkıntısı yok, aldığımız bilgilere göre. Diğer iki arkadaşımızı maalesef kaybettik. Üzücü bir kaza. Olayla ilgili tabii adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma neticesinde olay netleştikten sonra gereği yapılacaktır."

Maden hakkında bilgi veren Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"Maden ocağının, yatay seviyede yaklaşık bin metre olduğu ifade edildi. Bunun yaklaşık 700 ila 800 metresinde, içeriden çıkan arkadaşlarımızın ifadesiyle 3-4 metrelik göçük olduğu. Tabii bütün bu hususlar, orada yapılacak teknik inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Şu an için tabii ki bu konularla ilgili çok ayrıntılı bir bilgi vermek mümkün değil. Teknik ekiplerin konuyu incelemesi neticesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Mühendis bir arkadaşımız hayatını kaybedenlerden, diğer arkadaşımız da çalışan işçi arkadaşlarımızdan. Ben, Allah'tan rahmet diliyorum ölen vatandaşlarımıza, ölen arkadaşlarımıza. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

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