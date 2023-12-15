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Bolu'da tankerden sızan kimyasal madde ekipleri alarma geçirdi

Bolu'da, seyir halindeki tankerden sızan kimyasal madde nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 07:40, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 07:33
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Bolu'da tankerden sızan kimyasal madde ekipleri alarma geçirdi

Orhan M, idaresindeki 34 KHN 82 plakalı tankere Yalova'dan yüklediği kimyasal maddenin sızdığını fark ederek, aracı D-100 kara yolunun Yumrukaya köyü girişine park etti.

Aracından dumanlar çıktığını ve kimyasal maddenin yere döküldüğünü gören sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililerden yardım istedi. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Azerbaycan'a götürülen kimyasal maddenin, beton şantiyelerinde kullanılan ve tehlikeli kategoride bulunan sodyum alüminat olduğunu öğrenen ekipler, tankerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye, herhangi bir yangın ve parlamaya karşı tedbir alırken, AFAD ekipleri ise bölgede kimyasal maddeye ilişkin ölçüm yaptı.

Kimyasal maddenin, toprağa karıştığında parlayıcı ve zehirleyici etkisinin azaldığının belirlenmesi üzerine, tankerin yanına iş makinesi ile hendek kazıldı ve bölgeye kamyonlarla kum döküldü.

DSİ ekipleri, kimyasal maddenin akarsulara karışıp karışmadığının tespiti için çalışma başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlileri de bölgede inceleme yaptı.

Kimyasal maddenin ne kadarlık bir alanı etkilediği ve çevreye verebileceği zarar tespit edildikten sonra firma yetkilileri hakkında işlem başlatılacağı öğrenildi.

Bu arada, ekiplerin çalışması sırasında D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlandı.

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