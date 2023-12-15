MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı

MASAK'tan yapılan açıklamada, son günlerde Başkanlığa gelen bildirimlerde, bazı cep telefonlarına gönderilen SMS'lerde "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" ifadesine yer verildiği bildirildi.

MASAK'tan yapılan "dijital para hesaplarının kısıtlandığı" SMS'lerine ilişkin uyarı şu şekilde;

Son günlerde Başkanlığımıza gelen bildirimlerde, bazı cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda (SMS) "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" ifade edilerek vatandaşlarımızın telefonlarına uygulama indirmelerini sağlayarak veya (sözde) kısıtlamayı kaldırmalarını sağlamak için yönlendirdikleri belirli internet adreslerine kimlik bilgilerini girmelerini sağlayarak, bu bilgileri ele geçirmeye çalıştıkları görülmektedir.

Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından, vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemeleri, bu mesajlardaki bağlantılara tıklamamaları, cep telefonlarına bu bağlantılardan herhangi bir uygulama indirmemeleri ve bu mesajlardaki bağlantıların yönlendirdiği internet sitelerine kimlik bilgilerini girmemeleri büyük önem taşımaktadır.