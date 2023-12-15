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Erbakan Konya ve İstanbul'un iki ilçesini istedi

Fatih Erbakan, yerel seçimlerde partisinin AK Parti'yi desteklemesine karşılık İstanbul'da iki ilçeyi istedi. AK Parti teklife sıcak bakmadı. Doğu ya da Güneydoğu'dan bir il verilmesi masada.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 08:30, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 08:32
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Erbakan Konya ve İstanbul'un iki ilçesini istedi

Türkiye Gazetesinden EMRAH ÖZCAN'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde partisinin bazı İstanbul milletvekilleri ile bir araya geldi. Önceki gün gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı ve İstanbul'un 39 ilçesi için milletvekillerinden isim önerisi istedi. Yapılan mini temayül sonuçlarını sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan görebilecek.

PAZAR GÜNÜ ŞEKİLLENECEK

Hafta başından itibaren teşkilat üyeleri ile buluşan Erdoğan Ankara, Adana, İzmir gibi büyükşehirleri masaya yatırdı. Pazar günü ise, İstanbul'da il ve ilçe teşkilatları ile buluşacak olan Erdoğan, İstanbul'da mevcut AK Partili belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları ile bir araya gelecek. Erdoğan muhalefetin yönetimindeki İstanbul'u yeniden kazanmak için pazar günü titiz bir çalışma yürütecek. Teşkilat üyelerinden isim önerileri alacak ve mevcut belediye başkanları için ise memnuniyet yoklaması yapacak.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, salı günü Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Erbakan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleyebileceklerini buna karşılık, Konya'yı ve İstanbul'dan Sultanbeyli ile Sultançiftliği gibi sağ seçmenin güçlü olduğu ilçeleri istediği öğrenildi. Konya'nın, Refah Partisinin kurucusu Necmettin Erbakan'la anıldığı ve YRP için önem taşıdığı biliniyor. Erdoğan'ın bu isteklere sıcak bakmadığı, bu bölgelerin yerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bir il ile bazı ilçelerin verilebileceği, büyükşehirlerde ise belediye meclis üyeliği konusunda Yeniden Refah'a destek sağlanabileceği öğrenildi.

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