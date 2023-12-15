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Batan 2 sigorta şirketi 120 bin mağdur bıraktı

Gri ve Mellce Sigorta'nın iflas kararı sigorta sektörüne bomba gibi düştü. SEDDK iki şirketin yönetimine el koyarak kayyım atadı. 120 bin kişinin sigorta poliçeleri bir günde iptal oldu. Servislerde ise tamir bekleyen 8 bin araç bulunuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 08:33, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 08:35
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Batan 2 sigorta şirketi 120 bin mağdur bıraktı

Türkiye'den KAAN ZENGİNLİ'NİN haberine göre Yılda 1,2 milyar liralık poliçe kesen Gri Sigorta ve Mellce Sigorta şirketleri 10 gün önce iflas etti. Bunun üzerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), iki şirkete de el koyarak, şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verdi ve yeni yönetim kurulu üyeleri atadı. Ancak ortada büyük bir enkaz kaldı. Türkiye çapında bu şirketlerden; kasko, iş yeri ve konut sigortası branşında 120 bin kişinin poliçe yaptırdığı açıklandı. Bu şirketlerden poliçe yaptıranlara önceki gün 'poliçeleriniz iptal edilmiştir' mesajları gitti. Bunun üzerine hak sahipleri önce batan şirketlerin acentelerini aramaya başladı. Mağdurlar poliçe ücretlerinin iadesini talep etti. Serviste kaza yapıp onarımı bekleyen 8 bin araç sahibi de ödeme yapılmasını istedi. Bankalar da kredi verdikleri araçların kaskolarının iptal edildiğini öğrenince vatandaşlara 'ya yeni kasko yap ya da krediyi geri çağırırız' talebinde bulundu. İsteklerine cevap bulamayan 118 bin mağdur bu kez SEDDK'nın kapısını çaldı. SEDDK ise geçen hafta konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

KASADA YETERLİ PARA YOK!

Açıklamada bütün mağduriyetlerin giderileceği ve bunun için bir çalışma yapıldığı belirtildi. Bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi: Her iki şirketin varlığı yükümlülüklerini karşılamaya yetmemekte. Görevimiz mevcut sigortalıları güvenli alana tahliye edip, hasar dosyalarını tamamlamak. Yükümlülüğün yarısı kadar dahi varlığı olmayan bu portföyü devralmak için resmi bir başvuru olmadı. Öncelik devam eden hasar dosyalarının tamamlanarak araçların sigortalılara teslim edilmesi. Hasar tamamlandıktan sonra poliçe bedellerinin ödenmesine bakılacak.

NASIL BİR YOL İZLENECEK

Öncelikle 120 bin poliçenin tamamı iptal edildi. İptal edilen poliçelerin primlerinin bir kısmının sigortalılara gün esasına göre iade edileceği belirtildi. Geri kalan kısmı için ise indirim kuponu verileceği belirtildi. Bu kaynağın nereden sağlanacağı konusunda soru işaretleri oluşurken; indirim kuponu ile iptal edilen poliçelerin yeniden yapılması için destek sağlanacağı söylendi. Örneğin; 15 bin lira karşılığında yapılan bir kasko poliçesinin, günlük kullanım miktarı hesaplanacak. Kalan tutar yeni kasko yapımında kullanmak üzere tüketiciye indirim kuponu olarak verilecek. Prim iadelerinin ise 1 ay içinde yapılacağı söylenildi.

NE ZAMAN KURULDULAR?

Gri Sigorta Aralık 2020'de İzmir'de kuruldu. Paragon Holding, Aralık 2022'de şirketin yüzde 87'sini aldı. Gri Sigorta'nın 10 bölge müdürlüğü bulunuyor. Şirketin 2023 yılı ilk 10 aylık prim üretimi 1 milyar 118 milyon 769 bin TL. Bu üretimin 878 milyon TL'si motorlu kara taşıtlarından geliyor. Mellce Sigorta'nın geçmişi ise 10 yıl öncesine dayanıyor. 15 bölge müdürlüğü, 1.800'ü aşkın acentesi olan şirketin bu yılki prim üretimi 57 milyon 852 bin TL.

1,2 MİLYARLIK POLİÇE KESTİLER

Her iki şirketin ilk 10 aylık dönemde toplam prim üretimi 1 milyar 176 milyon 621 bin TL'den oluşuyor. Bu dönemde sigorta sektörü hayat dışı branşta toplamda 321 milyar 656 milyon 664 bin TL prim üretimine imza attı. Bu çerçevede bakıldığında, her iki şirketin sektörden aldığı pay yüzde 0,36 seviyesinde kalıyor.

BİNLERCE ACENTE DE MAĞDUR

Kestikleri poliçe primlerini alamayan acenteler konuyu mahkemeye taşımayı planlıyor. Bir Gri Sigorta acentesi "Prim ücretlerimizi üç aydır alamıyoruz. Mağdur olan yüzlerce acente var. Sigorta şirketlerini de sigortalayan büyük kurumlar var. 'Reasürans' kurumları olarak geçer. Şirketlerin batması durumunda hasarları bu kurumlar öder. Yapılan poliçelerde bu reasürans şirketlerine pirim ödenmedi mi? Şayet ödenmediyse SEDDK buna nasıl cevap verecek" dedi.

SERMAYE ŞARTI YÜKSELTİLDİ

SEDDK geçen hafta, sigorta şirketi kurmak için istenen sermaye şartı tutarlarında güncellemeye gitti. Sigorta şirketi kurmak için sermaye şartı hayat dışındaki tüm branşlarda faaliyet gösterebilmek için 500 milyon TL'den 1 milyar 600 milyon TL'ye çıkarıldı. Hayat branşında tüm branşlarda faaliyet göstermek için sermaye tutarı 825 milyon TL'ye, reasürans alanında faaliyet göstermek için ise sermaye tutarı hayat ve hayat dışında toplam 700 milyon TL'ye yükseldi.

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