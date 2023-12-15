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Altın yeni zirvelere doğru yelken açıyor!

Altın 2024 yılına hızlı giriyor. Sarı metalin önümüzdeki yıl 2.200 doların üzerini hedefleyebileceği belirtiliyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 09:15, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 08:56
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Altın yeni zirvelere doğru yelken açıyor!

Olası faiz indirimleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından faydalanarak sarı metalin önümüzdeki yıl 2.200 doların üzerini hedefleyebileceği belirtiliyor. Gümüş, altına paralel olarak yukarı yönlü hareket edecek. Ancak ekonominin hız kesmesi platin, paladyum, rodyum gibi endüstriyel değerli metallerin performansını yavaşlatacak.

Fed'in faiz indirimine başlayacağı, ABD dolarının zayıfl ayacağı beklentisiyle jeopolitik riskler ve merkez bankalarının talebinin birleşince ons altın bu hafta 2.000 doların üzerine yerleşti. Beklenti yeni yılda altında çok daha yüksek zirvelerin test edileceği şeklinde.

Mayısta faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor *ING'nin raporunda gelecek yılın son çeyreği için ortalama 2.100 dolar beklediğini belirtti. Raporda şöyle deniliyor: "Şu an piyasalar Fed'den martta yüzde 50 faiz indirimi ihtimalini, mayısta ise yüzde 100 faiz indirimini fiyatlıyor. ABD'li ekonomistimiz Fed'in faiz indirimlerinin başlangıç noktasının mayıs ayı olmasını bekliyor. Gelecek yıl toplamda 150 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor ve 2025'in başında da 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha öngörülüyor. Altın fiyatlarının gelecek yıl yeni zirvelere ulaşmasını ve 4. çeyrekte ortalama 2.100 dolar/ons seviyesine ulaşmasını bekliyoruz."

2.200 doların üzerine çıkabilir

Deutsche Bank'taki analistler hem altın nem de gümüş için çok iyimser tahminlerde bulunuyor. Alman banka, Fed'den alacağı destekle altının gelecek yıl son çeyrek ortalama fiyatı 2.150 olarak tahmin ederken, kıymetli metalin yıl içinde 2.200 doların üzerinde işlem görmesini bekliyor.

City Index'in kıdemli analistlerinden Matt Simpson, "Fed'in güvercin dönüşü, altın fiyatlarının altına bir roket sapladı ve altın fiyatları, ons başına 2.000 dolarlık cam tavanı kırmak için sıçrama tahtası olarak 1.980 dolarlık desteği kullandı. Dolarda düşüş eğilimi sürebilir" dedi.

ANZ analistleri de "Fed'in 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimine başlamasını bekliyoruz. Merkez bankasının daha fazla alım yapmasının yardımıyla bu, altın fiyatlarının 2024'te yeni zirvelere ulaşmasını sağlayacak" değerlendirmesini yaptılar.

Heraeus, dünyanın potansiyel bir durgunlukla karşı karşıya kalması ve yatırımcıları güvenli liman varlıkları aramaya zorlaması nedeniyle altının 2024 yılında değerli metaller sektöründe en iyi performans gösteren varlık olmasını bekliyor. Heraeus Precious Metals'teki emtia analistleri Fed'in faiz oranlarını düşürmeye zorlanmasıyla altının yeni yılda ons başına 1.880 ila 2.250 dolar aralığında işlem göreceğini öngörüyorlar. Analistler, "Düşük faiz oranları gümüş fiyatını destekleyici olabilir ancak faiz oranlarındaki indirimler tipik olarak gümüşün değerli ve endüstriyel özelliklerini karşı karşıya getirebilir" uyarısı yapıyor.

2024'te fonlama faizi 150 baz puan düşebilir

Societe Genarele, Aralık 2024 itibarıyla banka Fed faiz oranının şu an olduğundan 150 baz puan daha düşük olmasını bekliyor. Fransız bankanın emtia analistleri altın fiyatlarının da yeni yılda 2.200 dolara tırmanacağını öngörüyor. Burada fiyatların tutunmasının daha büyük ralliyi tetikleyebileceğini de söylüyor.

Evrim KÜÇÜK

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