Bakan Fidan bugün Oslo'ya gidecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde Oslo'yu ziyaret edecek.

Bakan Fidan, Temas Grubundaki mevkidaşlarıyla birlikte, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg makamlarıyla görüşecek.