Zorunlu trafik sigortası prim artışında düzenleme

Buna göre, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlenen trafik sigortasındaki yüzde 5'lik prim artışı ocak 2024 için yüzde 10'a çıkarıldı.

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