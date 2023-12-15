Borsa günün ilk yarısında yükseldi

'Büyükşehir adaylarını Aralık ayı sonunda açıklamaya başlayacağız'
'Büyükşehir adaylarını Aralık ayı sonunda açıklamaya başlayacağız'
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı mesaisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı mesaisi
Öz Orman-İş Sendikası Asgari ücret beklentisini açıkladı
Öz Orman-İş Sendikası Asgari ücret beklentisini açıkladı
Cevdet Yılmaz : İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğü
Cevdet Yılmaz : İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğü
Settar Aslan: 8 bin liralık zam kamu işçilerini de kapsamalı
Settar Aslan: 8 bin liralık zam kamu işçilerini de kapsamalı
Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat!: 12 nedenle iptal edilebilir
Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat!: 12 nedenle iptal edilebilir
Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi
Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi
'Finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti'
'Finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti'
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönem başlıyor
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönem başlıyor
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Konut satışlarında sert düşüş
Konut satışlarında sert düşüş
Zorunlu trafik sigortası prim artışında düzenleme
Zorunlu trafik sigortası prim artışında düzenleme
Erbakan Konya ve İstanbul'un iki ilçesini istedi
Erbakan Konya ve İstanbul'un iki ilçesini istedi
Talep azaldı kiralık evde fiyat yüzde 25 düştü
Talep azaldı kiralık evde fiyat yüzde 25 düştü
Yeni Şafak: Soruşturma teğmen cuntasının varlığını ortaya çıkardı
Yeni Şafak: Soruşturma teğmen cuntasının varlığını ortaya çıkardı
Denizli'de maden ocağında göçük... 2 işçi hayatını kaybetti
Denizli'de maden ocağında göçük... 2 işçi hayatını kaybetti
Beyaz Saray'dan, Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan, Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama
CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi
CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi
PFDK, Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK, Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
MEB'den şube müdürü, sayman, şef ve memurlar için GYS sözlü sınav duyurusu
MEB'den şube müdürü, sayman, şef ve memurlar için GYS sözlü sınav duyurusu
Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti
Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti
'Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak'
'Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak'
'Münferit olayları öne çıkararak yargı mensuplarını karalayamayız'
'Münferit olayları öne çıkararak yargı mensuplarını karalayamayız'
YÖK, 6 üniversiteyi 'Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na aldı
YÖK, 6 üniversiteyi 'Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na aldı
İmamoğlu, İyi Parti içinde 'Daha İYİ' isimli bir grup kurdu
İmamoğlu, İyi Parti içinde 'Daha İYİ' isimli bir grup kurdu
Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
AYM Genel Kurulu'nun Atalay'ın başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
AYM Genel Kurulu'nun Atalay'ın başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişiye istenen ceza
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişiye istenen ceza
Ana sayfaHaberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,95 değer kazanarak 7.965,92 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 13:12, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 13:12
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 152,52 puan artışla 7.965,92 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 41,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile metal ana sanayi, yüzde 0,29 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlediğini, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 290 baz puana indi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirterek, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz." dedi.

Öte yandan, dün TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta, hisse senetlerinde 13 Kasım 2020 ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) de 25 Ağustos 2017 haftasından sonraki en yüksek girişi gerçekleştirdi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve kısa vadeli borç stoku, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın direnç öne çıktığını aktaran analistler, 7.800 ve 7.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber