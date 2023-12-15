2023-YDUS 2. Dönem Sınavı için açık tutulacak nüfus müdürlükleri açıklandı

Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi
Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Sponsorlu İçerik
'Finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti'
'Finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti'
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönem başlıyor
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönem başlıyor
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Konut satışlarında sert düşüş
Konut satışlarında sert düşüş
Zorunlu trafik sigortası prim artışında düzenleme
Zorunlu trafik sigortası prim artışında düzenleme
Erbakan Konya ve İstanbul'un iki ilçesini istedi
Erbakan Konya ve İstanbul'un iki ilçesini istedi
Talep azaldı kiralık evde fiyat yüzde 25 düştü
Talep azaldı kiralık evde fiyat yüzde 25 düştü
Yeni Şafak: Soruşturma teğmen cuntasının varlığını ortaya çıkardı
Yeni Şafak: Soruşturma teğmen cuntasının varlığını ortaya çıkardı
Denizli'de maden ocağında göçük... 2 işçi hayatını kaybetti
Denizli'de maden ocağında göçük... 2 işçi hayatını kaybetti
Beyaz Saray'dan, Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan, Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama
CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi
CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi
PFDK, Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK, Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
MEB'den şube müdürü, sayman, şef ve memurlar için GYS sözlü sınav duyurusu
MEB'den şube müdürü, sayman, şef ve memurlar için GYS sözlü sınav duyurusu
Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti
Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti
'Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak'
'Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak'
'Münferit olayları öne çıkararak yargı mensuplarını karalayamayız'
'Münferit olayları öne çıkararak yargı mensuplarını karalayamayız'
YÖK, 6 üniversiteyi 'Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na aldı
YÖK, 6 üniversiteyi 'Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na aldı
İmamoğlu, İyi Parti içinde 'Daha İYİ' isimli bir grup kurdu
İmamoğlu, İyi Parti içinde 'Daha İYİ' isimli bir grup kurdu
Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
AYM Genel Kurulu'nun Atalay'ın başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
AYM Genel Kurulu'nun Atalay'ın başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişiye istenen ceza
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişiye istenen ceza
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
MB'nin rezervleri rekor tazeledi
MB'nin rezervleri rekor tazeledi
İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
İYİ Parti'de Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Hasan Bitmez'in vefatı TBMM'de ölümle sonuçlanan dördüncü vaka
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
MASAK'tan 'dijital para hesaplarının kısıtlandığı' SMS'lerine ilişkin uyarı
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

2023-YDUS 2. Dönem Sınavı için açık tutulacak nüfus müdürlükleri açıklandı

2023-YDUS 2. Dönem Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 10:08, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 10:12
Yazdır
2023-YDUS 2. Dönem Sınavı için açık tutulacak nüfus müdürlükleri açıklandı

DUYURU

(14 Aralık 2023)

2023-YDUS 2. Dönem Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

17 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-YDUS 2. Dönem) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 17 Aralık 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

17 ARALIK 2023 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber