Kontrolden çıkıp kamyonun altına giren motosiklette ölü sayısı ikiye yükseldi

Antalya'da önündeki motosiklete çarparak kontrolden çıkan motosikletin karşı şeritte ilerleyen kamyonun altında kalması sonucu yaşanan kazada sürücünün hayatını kaybetmesinin ardından yaralı olan aynı motosiklette yolcu olarak bulunan gençten de acı haber geldi. 18 yaşındaki Bahadır Demirdelen de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Kasım günü Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup genç motosikletiyle seyir halindeyken arkada bulunan motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Reşit Altunçay (19) ile yolcu Bahadır Demirdelen çarpmanın etkisiyle yola savuldu. Reşit Altunçay, karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Altunçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Demirdelen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 Kasım'dan bu yana tedavisi devam eden Demirdelen'den de 10 gün sonra acı haber geldi. Demirdelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Kaza kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen iki motosikletten arkadan gelenin öndekine çarptığı ve sürüklendiği, kamyonun şahsın üzerinden geçtiği anlar yer aldı.