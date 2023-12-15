Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 10:50, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 10:51
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.