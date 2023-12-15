Yerli Malı Haftasında öğrenciler, TOGG ile buluştu

Geyve Kazımpaşa İlkokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği yerli ürünlerin yanı sıra yerli ve milli araç TOGG ile kutlandı. Öğrenciler, yerli aracın okula gelmesiyle büyük bir heyecan yaşarken mutlulukları adeta gözlerinden okundu. Türk Bayrağı ve balonlarla süslenen TOGG ile buluşan öğrenciler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.