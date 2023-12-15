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Dolar/TL, 29,06 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 29,0590 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 11:10, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 11:11
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Dolar/TL, 29,06 seviyesinden işlem görüyor

Dün, yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,9811'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 29,0590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 31,9510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 37,1120'den satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 101,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, önemli merkez bankalarının yılın son para politikası kararlarından alınan "güvercin" sinyallerin küresel dolar talebini baskıladığını belirterek, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha hızlı başlayabileceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, bankadan yapılan tahminlerde gelecek yıl üç kez faiz indirimine gidilebileceğinin öngörüldüğünü anımsattı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 95'te bulunuyor.

Öte yandan, yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 290 baz puana indi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 102 ve 103 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Ayrıca, bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,6229 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükseldi.

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