Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri AŞ'nin tek kontrolünün Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Bollore Logistics SE'nin tek kontrolünün CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kimteks Kimya Tekstil Ürünleri Ticaret AŞ ile Renkim Dış Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Ravago S.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

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