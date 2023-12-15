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Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi

2019 yılında Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yapan terörist Yunus Aras etkisiz hale getirildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 11:28, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 11:31
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Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık'ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı da belirlendi."

Teröristin 4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eyleme katıldığı tespit edildi.

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