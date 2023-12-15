Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay gözaltına alındı. Ronay, eski eşinin işyerinin kurşunlatılması olayıyla ilgili suçlanıyor.

Sosyal medya fenomeni, işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İŞYERLERİ KURŞUNLANMIŞTI

Fenomen Ronay, bir süredir silahlı saldırı olaylarıyla gündeme geliyor.

Ronay'ın sahibi olduğu güzellik merkezinin Bağdat Caddesi ve Gebze'deki şubeleri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanmıştı.

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur.

İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.

"Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay Youtube'da 831 bin, Instagram'da 1.5 milyon takipçi sayısına sahip.