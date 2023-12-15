Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail provakasyonu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri ile ilgili "İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor" dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 13:26, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 13:28
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor.
Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı.
İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti."