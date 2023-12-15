Yerli Malı Haftası etkinliğinde 9 öğrenci hastanelik oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı mesaisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı mesaisi
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Sponsorlu İçerik
Öz Orman-İş Sendikası Asgari ücret beklentisini açıkladı
Öz Orman-İş Sendikası Asgari ücret beklentisini açıkladı
Cevdet Yılmaz : İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğü
Cevdet Yılmaz : İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğü
Settar Aslan: 8 bin liralık zam kamu işçilerini de kapsamalı
Settar Aslan: 8 bin liralık zam kamu işçilerini de kapsamalı
Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat!: 12 nedenle iptal edilebilir
Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat!: 12 nedenle iptal edilebilir
Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi
Terörist Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi
'Finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti'
'Finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti'
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönem başlıyor
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönem başlıyor
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Konut satışlarında sert düşüş
Konut satışlarında sert düşüş
Zorunlu trafik sigortası prim artışında düzenleme
Zorunlu trafik sigortası prim artışında düzenleme
Erbakan Konya ve İstanbul'un iki ilçesini istedi
Erbakan Konya ve İstanbul'un iki ilçesini istedi
Talep azaldı kiralık evde fiyat yüzde 25 düştü
Talep azaldı kiralık evde fiyat yüzde 25 düştü
Yeni Şafak: Soruşturma teğmen cuntasının varlığını ortaya çıkardı
Yeni Şafak: Soruşturma teğmen cuntasının varlığını ortaya çıkardı
Denizli'de maden ocağında göçük... 2 işçi hayatını kaybetti
Denizli'de maden ocağında göçük... 2 işçi hayatını kaybetti
Beyaz Saray'dan, Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Beyaz Saray'dan, Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama
CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi
CHP'nin 226 seçim bölgesinde adayları belirlendi
PFDK, Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK, Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
MEB'den şube müdürü, sayman, şef ve memurlar için GYS sözlü sınav duyurusu
MEB'den şube müdürü, sayman, şef ve memurlar için GYS sözlü sınav duyurusu
Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti
Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti
'Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak'
'Astronotumuz ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşımış olacak'
'Münferit olayları öne çıkararak yargı mensuplarını karalayamayız'
'Münferit olayları öne çıkararak yargı mensuplarını karalayamayız'
YÖK, 6 üniversiteyi 'Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na aldı
YÖK, 6 üniversiteyi 'Araştırma Üniversitesi Aday İzleme Programı'na aldı
İmamoğlu, İyi Parti içinde 'Daha İYİ' isimli bir grup kurdu
İmamoğlu, İyi Parti içinde 'Daha İYİ' isimli bir grup kurdu
Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
Türkiye'nin risk primi 300 puanın altına indi
AYM Genel Kurulu'nun Atalay'ın başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
AYM Genel Kurulu'nun Atalay'ın başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişiye istenen ceza
Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişiye istenen ceza
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Yerli Malı Haftası etkinliğinde 9 öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 14:01, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 14:01
Yazdır
Yerli Malı Haftası etkinliğinde 9 öğrenci hastanelik oldu

Atatürk İlkokulunda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerde yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayı duyan öğrenci velileri ise okul bahçesinde toplandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber