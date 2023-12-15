Yerli Malı Haftası etkinliğinde 9 öğrenci hastanelik oldu

Atatürk İlkokulunda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerde yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

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