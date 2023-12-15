Yerli Malı Haftası etkinliğinde 9 öğrenci hastanelik oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 14:01, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 14:01
Atatürk İlkokulunda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerde yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görüldü.
Öğretmenlerin ihbarı üzerine 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olayı duyan öğrenci velileri ise okul bahçesinde toplandı.