Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı mesaisi
Siyasette yerel seçim mesaisi hızlandı. AK Parti cephesinde hem aday belirleme hem de ittifak çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonunu İstanbul'a ayırdı. Erdoğan, parti teşkilatıyla buluşup, İstanbul adayı için temayül yoklaması gerçekleştirecek.
Yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kaldı. Partilerin aday belirleme süreçlerinde, son viraja girildi.
AK Parti'de de seçim çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda hafta sonu mesaisini yerel seçime ayırdı.
İstanbul'da bulunan Erdoğan, İstanbul adayını belirlemek için çeşitli çalışmalar yürütecek. Erdoğan'ın bu hafta sonu AK Parti teşkilatıyla bir kez daha bir araya gelerek, İstanbul adayı için bir temayül yoklaması yapması bekleniyor.
AK PARTİ'DE İTTİFAK ÇALIŞMASI
AK Parti ve MHP heyetlerinin, ittifak görüşmelerinin sonuncusu ise bu hafta sonu yapılacak.
Toplantının ardından, hazırlanan ittifak haritası genel başkanlara sunulacak. Çalışmaya son şeklini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vermesi bekleniyor.
İki ismin, önümüzdeki hafta Ankara'da bir görüşme yapması planlanıyor.
YRP, HÜDA PAR VE BBP İLE GÖRÜŞÜLDÜ
AK Parti yalnızca MHP ile değil, Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR ve Büyük Birlik Partisi ile de görüşmeleri sürdürüyor.