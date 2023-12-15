Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı mesaisi

Yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kaldı. Partilerin aday belirleme süreçlerinde, son viraja girildi.

AK Parti'de de seçim çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda hafta sonu mesaisini yerel seçime ayırdı.

İstanbul'da bulunan Erdoğan, İstanbul adayını belirlemek için çeşitli çalışmalar yürütecek. Erdoğan'ın bu hafta sonu AK Parti teşkilatıyla bir kez daha bir araya gelerek, İstanbul adayı için bir temayül yoklaması yapması bekleniyor.

AK PARTİ'DE İTTİFAK ÇALIŞMASI

AK Parti ve MHP heyetlerinin, ittifak görüşmelerinin sonuncusu ise bu hafta sonu yapılacak.

Toplantının ardından, hazırlanan ittifak haritası genel başkanlara sunulacak. Çalışmaya son şeklini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vermesi bekleniyor.

İki ismin, önümüzdeki hafta Ankara'da bir görüşme yapması planlanıyor.

YRP, HÜDA PAR VE BBP İLE GÖRÜŞÜLDÜ

AK Parti yalnızca MHP ile değil, Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR ve Büyük Birlik Partisi ile de görüşmeleri sürdürüyor.