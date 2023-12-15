'Büyükşehir adaylarını Aralık ayı sonunda açıklamaya başlayacağız'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

''Adana İzmir büyükşehirlerin gerek milletvekilleri gerek teşkilat gerekse belediye başkanları ile toplantımızı yaptık. Onların temayüllerini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de temayüllerini alacağız. Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Bu arada bazı illerin adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.

ABD BAŞKANI BIDEN İLE GÖRÜŞME

Dün akşam Sayın Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu. Görüşmenin ana başlıklarından biri F-16'lardı. F-16 ile ilgili gelişmeler kousunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısı olduğunu söylüyor. Gazze konusunu Biden ile etraflıca ele aldık. İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor.''