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Ağır yaralanan uzman çavuş yaşam mücadelesini kaybetti

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Musab Haciömer Elmas, 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze töreninde uzman çavuşun ailesi ve nişanlısı ise gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 14:14, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 14:57
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Ağır yaralanan uzman çavuş yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 1 Aralık'ta Yeniçağa ilçesi girişinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında yeşil yandıktan sonra hareket eden Recep A. yönetimindeki 10 F 2757 plakalı otomobile, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan Yasin Emre Y. idaresindeki 34 AG 0756 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller yolda savruldu. Kazada Yeniçağa ilçesinde görev yapan uzman çavuşlar Musab Haciömer Elmas, Mehmet K., Esaf K. ve Recep A. ile diğer otomobilde bulunan Yasin Emre Y. ve Zekai Berat C. yaralandı.

14 gündür hastanede yoğun bakımda olan Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas, tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti. Elmas için hastanenin önünde tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, daire müdürleri, yakınları ile silah arkadaşları katıldı. Cenaze töreni sırasında uzman çavuşun annesi Suzan Elmas, babası Mehmet Elmas, halası Nazife Kepenek ve nişanlısı Kübra Gönültaş gözyaşlarına boğuldu.

Elmas'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, okunan duaların ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Elmas, memleketi Malatya'da düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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