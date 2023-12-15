Doktor belediye başkanı, kaza geçiren çocuğa ilk müdahaleyi yaptı
Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, mahalle ziyaretleri sırasında talihsiz kaza geçiren bir çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğun sağlık kontrolünü yapan Başkan Bozdoğan, vatandaşların takdirini topladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 14:55, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 14:56
Başkan Bozdoğan, sabahın erken saatlerinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirmeye başladı. Hafta sonlarında ve mesaisin belli dönemlerinde vatandaşların ücretsiz bir şekilde sağlık kontrollerini yapan Bozdoğan, ziyaretleri sırasında bir çocuğa da ilk müdahaleyi yaparak, hekimlik görevini yerine getirdi. Çocuğun sağlık kontrolünü yapan Bozdoğan, gerekli yönlendirmeleri yaptı.
Başkan Bozdoğan, "Mahalle ziyaretlerimiz sırasında talihsiz kaza geçiren küçük evladımızın ilk müdahalesini gerçekleştirdik, gerekli yönlendirmeleri yaptık. Evladımıza acil şifalar diliyorum" dedi.