Türk usulü kurtarma

Bursa'da bir aracın kaputuna oturup arıza yapan öndeki aracı ayaklarıyla itelemeye çalışan vatandaşın sosyal medyaya yüklenen görüntüleri, kısa sürede viral oldu.

Yolda kalan Tofaş Kartal otomobile yardım için duran bir başka Tofaş otomobilin çeki halatı olmayınca, aracın ön kaputuna oturan bir kişi, ayaklarını uzatıp arıza yapan otomobili ayaklarıyla iteklemeye çalıştı. Araçların hareket etmesiyle arada kalan vatandaş itici görevi gördü. O anlar ise evinin camından dışarıyı izleyen bir kadın tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.