Özgür Özel'den Muharrem İnce sorusuna yanıt: 'Önümüzdeki günlerde görüşeceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İBB binasında ziyaret etti.

Özel ve İmamoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel yaptığı açıklamada, "İstanbul'u İmamoğlu'nu İstanbullulara emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

İmamoğlu ise bir kez daha aday gösterilmesi nedeniyle Özel ve parti organlarına teşekkür etti. İmamoğlu, "2019'da temelini attığımız İstanbul ittifakının devam etmesi yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız." dedi.

Özel daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP lideri, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili soruya, "Önümüzdeki günlerde Muharrem İnce'yle bir araya gelecek ve görüşeceğiz." yanıtını verdi.