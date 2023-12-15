Ünlü köfteci, 2023 yılında 9. zammını yaptı

Bursa'nın ünlü restoranı Köfteci Yusuf en son eylül ayında yapılan zammın ardından aralık ayını da boş geçmedi. Pişmiş ürünlere zam yapan Köfteci Yusuf'ta fiyatlarda 10 ila 15 TL arasında artış gerçekleşti.

Ocak, şubat, mart, nisan, temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplamda 8 kez fiyatlarına art arda zam gelen Bursa'nın ünlü köftecisinde, aralık ayı ile birlikte yine birçok ürüne zam yapıldı. Son artış ile zam sayısı 9'a yükselirken toplamda yüzde 133'lük fiyat artışı yaşanmış oldu. Yılın ilk günlerinde 60 TL'ye satılan 200 gram köfte'nin fiyatı son zam ile birlikte 140 TL'ye çıktı.

bursahakimiyet.com.tr'nin haberine göre zam sonrası Köfteci Yusuf'un güncel fiyatları şu şekilde belirlendi.

Kahvaltı tabağı 120 TL

165 gram (5 köfte) 125 TL

200 gram porsiyon köfte 140 TL

200 gram köfte et karışık 180 TL

200 gram kuzu şiş 180 TL

200 gram piliç incik 125 TL

Ekmek kadayıfı 50 TL'ye yükseltildi.

Türkiye genelinde 273 şubesi bulunan ve Bursa'da 45 noktada hizmet veren ünlü köfteci, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama tepki olarak başlatılan boykot kampanyasına destek vermediği için tepki çekmişti.

Gelen tepkiler sonrası önce içecek boykotuna katılan daha sonra ise boykottan vazgeçen Bursa merkezli Köfteci Yusuf sosyal medyada tekrar büyük tepki almıştı.