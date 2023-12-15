Çiftlikten kaçan deve kuşu trafikte görüldü
Kütahya'nın Gediz ilçesinde kara yolunda koşan deve kuşu görenleri şoke etti. Çiftlikten kaçan deve kuşu yakalanarak sahibine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 16:40, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 18:21
Gediz-Kütahya kara yolunda seyir halindeyken deve kuşu gören sürücüler şoke oldu.
İhbar edilmesi üzerine harekete geçen Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği personeli, Hacıbaba Mahallesi mevkiinde bulunan deve kuşunu zarar vermeden yakaladı.
Ekiplerin araştırma sonucu deve kuşunun sahibi bulunarak kendisine teslim edildi.