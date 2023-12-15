Ukrayna'da bir milletvekili, toplantı sırasında el bombaları patlattı

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zakarpatya'daki Keretskovskiy köy meclisindeki toplantıda bir milletvekili el bombaları patlattı.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı.

Ukrayna Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve olayın "terör" niteliğinde değerlendirildiği belirtildi.

Ukrayna basınındaki haberlerde ise olayın Keretskovskiy köy meclisindeki toplantıda 2024 bütçe görüşmeleri sırasında gerçekleştiği ifade edildi. Sergey Batrin isimli milletvekilinin, toplantıda bazı bütçe konularıyla ilgili itirazlarda bulunarak 3 el bombası patlattığı kaydedildi.