Somali cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yeni görüntü: Fren ışıkları yanmadı

Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasında, dava dosyasına yeni deliller eklendi.

Dosyaya eklenen görüntü tutanağında, olayın Avrasya Tüneli - Samatya yönünde meydana geldiği, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in seyir halindeyken arka fren lambasının yandığı, Somali liderinin oğlunun kullandığı siyah renkli aracın ise saat 12.52'nin 15'inci saniyesinde kamera açısına girdiği aktarıldı.

Şüpheli Mohamud'un kullandığı aracın saat 12.52'nin 16'ncı saniyesinde arka fren lambalarının anlık olarak yandığının görüldüğü belirtildi.

ŞÜPHELİNİN ARACININ ÇARPIŞMA SONRASI FREN LAMBASININ YANMADIĞI BELİRLENDİ



Görüntü tutanağında, Göçer'in yolun 3 ve 4'üncü şerit çizgisinde seyir halindeyken 4'üncü şeride geçerken arka fren lambasını yandığı, maktulün 4'üncü şerit içerisinden dönüş yapmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtilerek, şüphelinin o sırada otomobilinin arka fren lambalarının yandığının görüldüğü ifade edildi.

Tutanakta, saat 12.52'nin 18'inci saniyesinde 16 AFL 804 plakalı motosiklet ile 06 CD 4581 plakalı otomobilin çarpıştığı anda, şüphelinin kullandığı aracın arka fren lambalarının yandığı aktarıldı.

Saat 12.52'nin 19'uncu saniyesinde çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı ve 3'üncü şeride doğru seyir halinde olduğu aktarıldı.

ÇARPIŞMADAN 12 SANİYE SONRA DURDU



Görüntülerde şüphelinin çarpışmadan 12 saniye sonra aracının dörtlü flaşörlerini yakarak araçtan indiği, Göçer'e doğru gittiğinin görüldüğü belirtildi.

Saat 13.05'in 21'inci saniyesinde motosikletiyle birlikte yerde olduğunun görüldüğü, 1 dakika sonra görüntüye Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin girdiği belirtildi.

Trafik polisleri ve ambulansın görüntü kadrajına girdiği, saat 13.25'te ise sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrıldığı görüldüğü ifade edildi.

"HAKLI OLDUĞUMUZU BİLİYORDUK, GÖRÜNTÜLERDE DE GÖRDÜK"



Kazada yaşamını yitiren motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelen Göçer, savcılık ifadesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Acılı eş, kazayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıktığını ve bu konuda ifade verdiklerini söyledi.

"Sonuna kadar devam edeceğim. Haklı olduğumuzu zaten biliyorduk. Şu anda da zaten tamamen görüntülerde gördük." diyen Öznur Göçer, sanığın ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesinin beklendiğinin sorulması üzerine, "Bekliyorum. Devletim büyüktür diyorum." diye yanıt verdi.

AVUKAT ÇİMEN: KİMİN FREN YAPIP YAPMADIĞINI GÖREBİLİYORUZ



Dava dosyasına giren yeni görüntülere ilişkin, Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen de açıklama yaptı.

Çimen, "Görüntü dökümlerini incelediğimizde herhangi bir şerit ihlalinin olmadığını, aynı şeritte olduğumuzu ve kazanını detaylı bir şekilde döküm haline getirmişler. Bundan kaynaklı da artık o uzaktan görüntüden ziyade net bir şekilde kazanın oluşunu, kimin fren yapıp yapmadığını görebiliyoruz. Ayrıca kaza anında çarpmanın etkisiyle müvekkilimin başından fırlayan kaskını da tekrardan buraya teslimi için ek ifadede kaskı da pazartesi teslim edeceğiz." diye konuştu.