Başkentte bisikletli çocuğa başıboş köpek saldırdı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bisiklet süren bir çocuğa başıboş köpek saldırdı. köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 20:48, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 22:20
Polatlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Dinç isimli 9 yaşındaki çocuk bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.
Köpekten kendini korumak için uğraşan çocuğu çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı.
Çocuğun sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi.