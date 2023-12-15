Samsun merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, oto yedek parça satan firmaların bilgileri kopyalanarak farklı illerden ürün satın almak isteyen 53 kişinin internet üzerinden örgütlü şekilde dolandırıldığı iddiasıyla Samsun, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya ve Muş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 9,60 gram esrar, iki sahte kimlik kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 gram altın ve 10 bin 500 lira, çoğunluğu tuşlu 26 cep telefonu, farklı kişilere ait 7 banka kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.