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Türkiye'den Almanya'ya din görevlisi gönderme uygulaması sona eriyor

Türkiye'den Almanya'ya din görevlisi gönderme uygulaması kademeli olarak sona eriyor. Türkiye ve Almanya arasında varılan anlamayla; Diyanet İleri Türk İslam Birliği her yıl Almanya'da 100 din görevlisi yetitirerek, Türkiye'den gönderilen din görevlilerin zamanla yerini alması sağlanacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Aralık 2023 23:14, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 23:17
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Türkiye'den Almanya'ya din görevlisi gönderme uygulaması sona eriyor

Bu yıl Almanya'da kuruluunun 40'ıncı yılını kutlayan Diyanet İleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'da din görevlisi yetitirmeye balıyor.

DİTİB bünyesindeki Dahlem Eğitim Merkezi'nde yetien din görevlileri DiTiB' e bağlı Almanya genelinde 858 camide görev alacak.

Din görevlileri Almanya'da yetiecek.

DİTİB Genel Bakanı Muharrem Kuzey, yeni balayacak uygulama hakkında TRT HABER'e açıklamalarda bulundu.

Kuzey, "2019 yılında dahlem'de kendi inisiyatifimizle imam eğitim programını balattık. imdi bu imam yetitirme programını biraz daha geniletiyor ve yılda hadefimiz 100 din görevlimizi burada Dahlem'de yetitirmek. Hem dil açısından, hem kültür açısından, hem dini yeterlilik açısından yetitirip inaallah cemaatimizde, camilerimizde hizmet etmelerini sağlamaktır. Temel amacımız budur." diye konuştu.

DİTİB'in bu uygulamayla Almanya genelinde bütün Müslümanlara ulamayı hedeflediğini söyleyen Kuzey, "İki nokta çok önemli bizim açımızdan. Birincisi camilerimizin bo kalmaması, ikinciside kültürel değerlerimizin korunarak camilerimizde bu hizmetlerin sürdürülmesidir" dedi.

"Uygulama DİTİB'e ait bir proje"

Kuzey, "Bu proje tamamen DİTİB'in kendisine ait bir projedir. Bu projeyi hayata geçirmek için hem diyanet ileri bakanlığımızdan hemde almanya içileri bakanlığından destek almamız, onlarında bizim projemizi onaylamı olması çok değerli ve çok kıymetli. 2024 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz bu projeyi." diye konuşstu.

Muharrem Kuzey, uygulamanın Almanya genelinde DİTİB'e bağlı 858 cami derneğinde görev yapan din görevlilerini kapsadığını ifade etti.

Muharrem Kuzey, "Ditib burada en önemli ve en büyük tekilat 858 tane cami derneğimiz var. Burada yaklaık 1200 civarında din görevlimiz hali hazırda hizmet ediyor. Bu programla inallah yılda yetitireceğimiz 100 din görevlisi ile peyder pey türkiye'den kısa süreli olarak gelen, geçici olarak gelen din görevlileriyle bu görevlilerimiz yer değitirmi olacaklar." dedi.

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