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850 öğrenci yurt dışına burslu olarak yüksek lisans veya doktora eğitimi için gönderilecek

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 850 öğrenci gönderileceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 00:00, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 00:07
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850 öğrenci yurt dışına burslu olarak yüksek lisans veya doktora eğitimi için gönderilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru;

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2023 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 850 öğrenci gönderilecektir.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 19 - 29 Aralık 2023 tarihleri arasında Bakanlığımızın https://rebus.meb.gov.tr/ (REBUS - Resmi Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresi üzerinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası" bilgilerini kullanarak yapacaklardır. REBUS üzerinden başvuru ekranı 19 Aralık 2023 tarihinde adaylara açılacaktır. Başvurular 29 Aralık 2023 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir.

2023 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için başvuru yapacak adayların duyuru ekinde yer alan 2023 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu'nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2023 YLSY Tercih Tablosunda yer alan "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde" öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

Adaylar başvuru sürecine ilişkin sorularını [email protected] e-posta adresini kullanarak Bakanlığımıza iletebilirler.

Ek-1: 2023 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu için (Tıklayınız)

Ek-2: 2023 YLSY Tercih Tablosu için (Tablo-1) (Tıklayınız)

Ek-3: 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları için (Tablo-2) (Tıklayınız)

Ek-4: Lisans Programları ve Kodları için (Bilgi amaçlıdır) (Tıklayınız)

Duyurular için Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesapları:

Twitter: @mebyyegm Instagram: @meb_yyegm

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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