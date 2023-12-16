16 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Aralık 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Adli Tıp Kurumu Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Nihan Hande AKÇAKAYA atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin YALÇIN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammet Faruk AYKUT atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları Metin NİCANCI, Sedat İÇEL, Nihat ETİK ve Ahmet YENER atanmıştır.
Ekli listede yer alan Milli Savunma Bakanlığı Başmüfettişliklerine ve Müfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail BÜLBÜL atanmıştır.
15 Aralık 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI