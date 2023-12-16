Bayburt'ta trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kent merkezi güzergahına doğru seyrederken, önce sağa doğru yönelerek kaldırıma, daha sonra soldaki bariyerlere ve ağaca çarparak durması yer alıyor.

Ömer Faruk T'nin (21) kullandığı 69 AF 058 plakalı otomobil, Bayburt-Erzurum kara yolu Erzurum Köprüsü üzerinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, daha sonra bariyerlere ve ağaca çarptıktan sonra durabildi.

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