Mahkumlara disiplin affı

Sekizinci Yargı Paketi'ni hazırlayan Adalet Bakanlığı, 67 maddelik taslak metni Cumhurbaşkanlığı'na sundu. Cumhurbaşkanlığı'nda taslak incelenirken pakete yeni maddelerin eklenmesi gündemde.

Bazı milletvekillerinin bir araya geldikleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve bakanlık bürokratlarından yargı paketi içine disiplin affının eklenmesi için talepte bulunduğu öğrenildi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de birikmiş binlerce dosyanın olduğu, vatandaşlardan da bu konuda çok fazla talepler geldiği belirtildi.

TERÖR KAPSAM DIŞI



Disiplin affının yeni yargı paketine girmesine büyük oranda sıcak bakıldığı öğrenildi. Ancak yeni yargı paketine girmesi halinde, düzenlemeden terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlü bulunanların faydalanamaması planlanıyor.

Nur Banu Aras